У Азербайджані пропонується продовжити термін обрання президента до семи років

Глава держави направив до Конституційного суду для отримання висновку проект Акту референдуму "Про внесення змін до Конституції Азербайджанської Республіки". Текст проекту поширений по каналах Азербайджанського державного інформаційного агентства АзерТАдж, повідомляє ТАСС.

Зокрема, пропонується внести поправку до статті 101 основного закону, в якій говориться, що "президент Азербайджанської Республіки обирається на п'ятирічний термін на основі загального, рівного і прямого виборчого права при вільному, особистому і таємному голосуванні". У новій редакції пропонується замінити цифру "5" цифрою "7".

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Згідно з проектом, пропонується також внести зміни до статті, яка встановлює, що президентом може бути обраний громадянин країни не молодший 35 років. Пропонується "виключити з цієї статті слова "не молодший тридцяти п'яти років".

Проект передбачає введення посад першого віце-президента і віце-президентів. У доповненні відзначається, що "віце-президентом Азербайджану призначається громадянин Азербайджану, який має право участі у виборах, з вищою освітою і не має зобов'язань перед іншими державами". Якщо за чинним основному закону "в разі дострокового відходу президента з посади до обрання нового глави держави його повноваження виконує прем'єр-міністр", то згідно з пропонованими поправками ці повноваження передбачається "передавати першому віце-президенту".

В останній раз в Азербайджані конституційний референдум проводився в березні 2009 року. Тоді, зокрема, було усунуто обмеження на обрання однієї і тієї ж особи президентом країни не більше двох разів.