КНДР запустила три балістичні ракети

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни, передає РБК.

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Ракети, ймовірно Скад-типу, були запущені з Північної провінції Хванхе і пролетіли від 500 до 600 кілометрів.

Цієї відстані достатньо, щоб охопити всю Південну Корею, відзначили військові.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея вранці 9 липня запустила балістичну ракету з підводного човна, проте запуск виявився невдалим.