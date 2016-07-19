КНДР запустила три балістичні ракети
02:37, 19 липня 2016Світ
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Північна Корея провела успішний запуск трьох балістичних ракет.
REUTERS
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни, передає РБК.
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Ракети, ймовірно Скад-типу, були запущені з Північної провінції Хванхе і пролетіли від 500 до 600 кілометрів.
Цієї відстані достатньо, щоб охопити всю Південну Корею, відзначили військові.
Як повідомляв УНІАН, Північна Корея вранці 9 липня запустила балістичну ракету з підводного човна, проте запуск виявився невдалим.
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