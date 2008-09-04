Британська армія готується до глобального потепління

Міноборони Великобританії готується до наслідків глобального потепління вже зараз, передає телеканал Sky News з посиланням на заяву заступника міністра оборони країни Дерека Туіга.

"Ми більше не можемо займатися чистою теорією в питанні, чи позначиться глобальна зміна клімату на оборонній сфері. Тепер ми знаємо, що позначиться. Наше спорядження повинне бути адаптоване для дій в набагато складніших умовах де б то не було в світі", - відзначив Д.Туіг.

За його словами, Міноборони Великобританії приступило до розробки медикаментів і спеціального обмундирування для військовослужбовців, що проходять службу в умовах спекотного клімату. Прикладом таких розробок служать досліди зі створення медикаментів з пролонгованим терміном використання, а також легкого спорядження для солдатів і офіцерів. Саме військове спорядження, придатне для дій в складніших погодних умовах, може стати критерієм відбору підрядчиків міністерства в найближчому майбутньому.

На думку британського заступника міністра оборони, у міру наближення глобального потепління, що представляє "довгострокову небезпеку", в різних точках планети будуть потрібні гуманітарні операції і миротворчі місії в цілях підтримки стабільності.

РБК