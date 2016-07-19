Британія не буде ініціювати вихід з ЄС цього року

Про це заявив урядовий юрист Джейсон Коппел під час слухань у Високому суді Лондона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На відкритті першого судового позову щодо процесу виходу Великобританії з ЄС юрист зазначив, що Brexit буде запущений не раніше 2017 року.

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Як відомо, сім приватних позовів було подано в суди Британії, які оскаржують право прем'єр-міністра активувати статтю 50 Лісабонського договору, за якої повинен початися процес виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, що юридична фірма Mishcon de Reya з Лондона заявила, що розпочинає низку юридичних дій, спрямованих на те, щоб вимагати від британського уряду спочатку отримати згоду парламенту на початок процедури виходу з ЄС.

Юридична фірма з 27 червня почала листування з урядовими юристами, в якій наполягає на тому, щоб уряд гарантував її клієнтам повагу до рішення парламенту.