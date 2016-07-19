У Пентагоні заявили, що нічого не знали про підготовку перевороту в Туреччині
Спроба військового перевороту, організована в Туреччині членами терористичної організації Фетхуллаха Гюлена, стала несподіванкою для Міністерства оборони США.
Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, передає Анадолу. "Спроба перевороту стала такою ж несподіванкою для нас, як і для громадян Туреччини та інших країн. Ми не володіємо інформацією з приводу того, коли і як саме була зроблена спроба військового перевороту",- сказав він.
"Я не знаю, до чого спочатку наші друзі схилялися до початку подій, але вони теж почали збирати інформацію про події після повідомлень турецьких ЗМІ",- сказав офіційний представник Пентагону, відповідаючи на питання кореспондента агентства, про те, чи була використана авіабаза "Інджирлік" під час спроби перевороту.
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Між тим, Кук відмовився відповідати на питання про те, чому, незважаючи на події, що відбулися в ніч на 16 липня, рівень військової безпеки на авіабазі "Інджирлік" не був змінений у п'ятницю вночі, і був піднятий до максимального рівня "дельта" тільки в 07.30 за турецьким часом на наступний ранок.
Офіційний представник Пентагону не став коментувати питання про те, що робили американські військові на авіабазі "Інджирлік" всю ніч, поки в Анкарі і Стамбулі відбувалася спроба військового перевороту.