Озброєний чоловік забарикадувався в готелі на півдні Франції

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

"Несамовитий чоловік ховається в готелі "Формула 1"", - йдеться в повідомленні.

За непідтвердженими даними, чоловік, озброєний ножем і на ньому може бути вибуховий пристрій. Постояльців готелю евакуйовано.

На місце події виїхала група швидкого реагування національної жандармерії, повідомив представник центрального апарату МВС Франції.

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Прес-секретар поліцейського управління департаменту Воклюз уточнив, що зловмисник міг піти на цей крок після конфлікту з керуючим готелю, повідомляє Le Figaro.

«В даний час ми очікуємо приїзду переговірників», - зазначив він.

У радіусі 250 метрів навколо будівлі виставлено поліцейське оточення.