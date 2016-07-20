В результаті теракту в Ніцці загинули громадяни 19 країн - МЗС Франції

З 84 загиблих 46 виявилися громадянами Франції, решта 38 – іноземці, повідомив Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Франції, передає DT.ua.

Жертвами теракту стали вихідці з 19 країн, у тому числі з Алжиру, Німеччини, Вірменії, Бельгії, Бразилії, Естонії, США, Грузії, Італії, Казахстану, Мадагаскару, Марокко, Польщі, Росії, Румунії, Швейцарії, Тунісу, Туреччині та України.

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У МЗС Франції відзначили, що список жертв ще остаточно не закритий.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Ніцці після салюту з нагоди Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, які поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людям.

В результаті атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини. Ще 60 отримали поранення, стан 50 осіб критичний.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості протягом 2 км їхала крізь натовп, перш ніж зупинитися.

Пізніше прокуратура Франції підтвердила, що теракт в Ніцці скоїв 31-річний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, який мав подвійне громадянство Франції та Тунісу.