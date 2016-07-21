Атомний підводний човен Британії зіткнувся з торговельним судном біля берегів Гібралтару

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Приблизно о 13.30 підводний човен HMS Ambush класу Astute при зануренні і виконанні навчальних маневрів зіткнулася з косою з торговельним судном біля берегів Гібралтару. Ми перебуваємо в контакті з торговим судном, за попередніми даними, йому не було завдано шкоди», - повідомили у відомстві.

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Також у міноборони зазначили, що британській субмарині були нанесені зовнішні пошкодження, але ядерна силова установка не постраждала, також як і члени екіпажу.

Відзначається, що розпочато розслідування інциденту.

Будівництво субмарини HMS Ambush було закладено в 2003 році, у 2013 році вона поступила на озброєння ВМС Великобританії. Підводний човен має водотоннажність 7400 тонн, може нести до 38 торпед і ракет.