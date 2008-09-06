Саакашвілі на місяць переніс довибори до парламенту Грузії

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ своїм указом переніс на 3 листопада довибори до парламенту Грузії та вибори у Верховну раду Аджарії, які раніше було призначено на 4 жовтня, передає Газета.ru.

Як повідомили в суботу в держканцелярії Грузії, рішення президента зумовлене тим, що запровадженій у серпні та скасований цього тижня військовий стан унеможливлював передвиборну боротьбу політичних сил.