Тбілісі позивається до Москви до Міжнародного суду ООН в Гаазі

Грузія подала позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі після подій, які сталися в серпні в Південній Осетії, звинувативши Москву в порушенні прав людини в Абхазії та Південній Осетії.

Як передає Рейтер, Тбілісі також закликав суд, що розглядає спори між державами, зобов`язати Росію припинити її дії.

Обидві країни висловлять свої погляди під час екстреного триденного засідання, яке почнеться у понеділок. Очікується, що постанову про розгляд справи буде винесено через кілька тижнів.

Розгляд справи в Гаазькому суді може затягтися на кілька років, і, за словами експертів, Грузія просто прагне привернути увагу до конфлікту.

«Ми знаємо, що подібні процедури можуть зайняти роки», - сказала Рейтер посол Грузії в Нідерландах Майя ПАНДЖІКІДЗЕ. Вона також сподівається, що «суду не знадобиться так багато часу, як в інших випадках, тому що цього разу ситуація в зоні конфлікту дуже складна, і нам потрібно рішення якнайшвидше, адже страждає населення».