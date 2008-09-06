Вибух у Пакистані: загинули більше 10 людей
13:48, 06 вересня 2008Світ
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У повітря злетіла автівка
Більш як 10 чоловік загинули внаслідок вибуху в Пакистані. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Згідно з повідомленням, вибух прогримів у місті Пешавар на північному заході країни. За даними поліції, замінована автомашина злетіла в повітря біля одного з блоків-постів. Вибухом пошкоджено більше 10 автомобілів і кілька розташованих поблизу будівель.
Жодне з місцевих екстремістських угруповань відповідальність за вибух на себе не взяло.
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