Вибух у Пакистані: загинули більше 10 людей

Більш як 10 чоловік загинули внаслідок вибуху в Пакистані. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Згідно з повідомленням, вибух прогримів у місті Пешавар на північному заході країни. За даними поліції, замінована автомашина злетіла в повітря біля одного з блоків-постів. Вибухом пошкоджено більше 10 автомобілів і кілька розташованих поблизу будівель.

Жодне з місцевих екстремістських угруповань відповідальність за вибух на себе не взяло.