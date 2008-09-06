Джерело в оточенні Солани: ніхто не збирався говорити про членство України...

ЄС хоче дати Україні позитивний сигнал на самміті в Евіані, однак про європейську перспективу не йдеться.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в оточенні Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єра СОЛАНИ.

«Ніхто і не збирався говорити про членство України... Однак ми хочемо дати дуже позитивний сигнал», - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, співрозмовник зазначив, що політична ситуація в Україні, «безперечно вплинула» на остаточне рішення щодо тексту фінальної декларації самміту.

«Політична стабільність – це запорука реформ, і ми готові допомагати країні настільки, наскільки просуваються реформи», - заявив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у французькому Евіані відбудеться самміт Україна-ЄС. Дипломатичні джерела повідомляють, що через внутрішні політичні проблеми, Україна не отримає європейської перспективи на самміті.