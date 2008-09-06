Пакистан очолив чоловік убитої Беназір Бхутто

Асіф Алі ЗАРДАРІ, співголова Пакистанської народної партії, переміг на президентських виборах у Пакистані з переважною більшістю, передає NEWSru.

За попередніми даними, в парламенті країни (Сенат і Національна асамблея) за нього віддали свої голоси 63 відсотки депутатів, в парламенті Сінда - 98 відсотків, Белуджістана - 91 відсоток, Північно-Західної прикордонної провінції - 86 відсотків. Загальна кількість голосів, відданих за А.ЗАРДАРІ вже становить 460, що означає його перемогу ще до підрахунку результатів в парламенті провінції Пенджаб.

Свої кандидатури на пост глави виконавчої влади країни запропонували декілька десятків політиків, проте реальними кандидатами вважаються лише троє - співголова А.ЗАРДАРІ, колишній член Верховного суду Саїд уз-Заман СІДДІКІ, який представляє ПМЛ-Н, а також сенатор Мушахід ХУСЕЙН, якого висунула колишня правляча партія Пакистанська мусульманська ліга (К) (ПМЛ-К).