У Каїрі на житловий район обрушилася скеля: 20 людей загинули

Кількість загиблих у Каїрі внаслідок зсуву збільшилася до 20, близько 40 поранені.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», на житловий район, розташований на сході міста, обрушилася скеля. Ймовірно, причиною обвалу могли стати роботи, що проводилися в цьому районі, з ремонту водопроводу. Очевидці розповідають, що люди, похоронені на глибині 4-5 метрів, живі і дзвонять по мобільних телефонах з проханнями про допомогу.

Рятувальники зазначають, що єгипетський уряд недостатньо оперативно реагує на цю трагедію. На місце катастрофи досі не приїхав міністр будівництва і житла, у якого знаходяться всі карти і плани постраждалого району. Ситуація ускладнюється й тим, що житловий квартал було зведено стихійно, без санкцій влади, з порушеннями будівельних норм.

За офіційними даними, з-під руїн витягнуто 20 загиблих і близько 40 постраждалих.