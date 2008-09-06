Польща взялася "трощити" російсько-німецький проект

Російсько-грузинський конфлікт вимагає перегляду плану щодо будівництва газопроводу «Північний потік» дном Балтійського моря для експорту російського газу до Європи. Як передає Рейтер, про це заявив прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні в інтерв`ю німецькій газеті Neue Osnabruecker Zeitung.

На думку Д.ТУСКА, європейським країнам не слід впадати у ще більшу залежність від поставок енергоносіїв з Росії, запроваджуючи в життя подібні проекти.

Д.ТУСК закликав європейські країни «шукати нових, альтернативних постачальників енергії». «Тоді Росія не матиме впливу», - сказав він.

Газопровід «Північний потік» має з`єднати балтійське побережжя Росії під Виборгом з балтійським берегом Німеччини в районі Грайфсвальда, оминувши територію Польщі та інших транзитних держав з тим, щоб виключити можливі політичні ризики і зменшити вартість транспортування російського газу. У його будівництві беруть участь російська газова монополія «Газпром» і німецькі енергетичні концерни E.ON і BASF.

Польща, Литва і Естонія незадоволені тим, що опинилися в стороні від нового газотранспортного маршруту, перші поставки яким мають початися в 2011 році.

Деякі європейські країни висловили стурбованість залежністю від поставок російських енергоносіїв у зв`язку з конфліктом між Москвою і Тбілісі.

Як сказав Д.ТУСК, країнам Євросоюзу «абсолютно необхідно» спільно вирішувати питання з поставками енергії. Він виступив проти того, щоб окремі країни в односторонньому порядку робили кроки в цьому напрямі.

«Європейцям час замислитися, як знайти принаймні часткову незалежність від російської нафти і газу», - сказав польський прем`єр-міністр.