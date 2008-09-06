Від Президента Туреччини вимагають визнати геноцид вірмен

У Вірменії організована масова акція протесту, приурочена до візиту президента Туреччини Абдулли Гюля.

У аеропорту Єревану, куди прибув його літак, зібралися прихильники вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн". Вони підняли плакати з гаслами "Визнайте геноцид вірмен", "Відкрийте межі без попередніх умов", повідомляє Лента.ру.

Кілька сотень демонстрантів з вірменськими прапорами вишикувалися уподовж дорогі, що веде з аеропорту до Єревану. Організатори акції пообіцяли, що "живий ланцюг" протягнеться до самого центру міста, повідомляє AFP.

Абдулла Гюль прилетів до Єревану на запрошення президента Вірменії Сержа Саргсяна. Формальним приводом став футбольний матч між збірними командами двох країн. Візит голови турецької держави до Вірменії проходить вперше.

У Єревані вжито безпрецедентних заходів безпеки. Президентський балкон на стадіоні, звідки голови двох держав стежитимуть за футбольним матчем, захищений куленепробивним склом.