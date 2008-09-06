ЄС очікує від Росії згоди на розміщення своєї місії в Осетії

Європейський Союз очікує від Росії згоди на розміщення своєї місії спостерігачів в Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у французькому Авіньоні міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР за підсумками неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

«Треба дочекатися понеділка», - сказав він.

За словами міністра, питання про розміщення місії спостерігачів в Осетії обговорюватиметься під час зустрічі керівництва ЄС з лідерами Росії 8 вересня у Москві.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) ухвалило рішення про направлення місії спостерігачів до зони конфлікту в Грузії.