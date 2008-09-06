Путін: Європа не зможе існувати без Росії та її ресурсів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що між Заходом і Росією не повинно виникнути прохолода у відносинах через події на Кавказі, оскільки Європа потребує ресурсів, які у своєму розпорядженні має РФ. Про це він заявив в інтерв`ю програмі "Вести".

"Дуже багато є того, чим ми володіємо, і без чого наші партнери просто не зможуть існувати, або їм буде дуже важко", - уточнив В.ПУТІН

"Все, чим ми володіємо, - це дефіцит в світовій економіці", - зазначив прем`єр РФ.

Він наголосив, що йдеться про нафту, газ, метали, хімічні добрива, лісові ресурси та інші традиційні статті російського експорту. В.ПУТІН згадав і сферу космосу. "Міжнародна космічна станція не нині існувати без наших ракетоносіїв", - сказав він.

"Як би там не було, і що б там не казали, а правда на нашому боці. Ми поводимося абсолютно морально і в рамках діючого міжнародного права. Якщо хтось з європейських країн хоче обслуговувати чиїсь зовнішньополітичні інтереси, то будь ласка, ми ж не можемо зупинити", - зазначив глава російського уряду.

"Те, що до нас надходить на ринок, загалом, в достатньо великій кількості присутній на тих або інших світових майданчиках. Тому я не бачу тут жодних серйозних проблем, які могли б виникнути", - сказав В.ПУТІН.