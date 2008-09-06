Естонія відрядила до Грузії саперів

Група з п`ятьох саперів Рятувального департаменту Естонії вирушила в суботу до Грузії, де візьметься за знешкодження боєприпасів, що не розірвалися на місцях боїв і бомбардувань, повідомила прес-служба департаменту.

За інформацією прес-служби, естонські сапери в суботу вилетіли з Талліна до Праги, звідки вирушать до Тбілісі. Конкретні завдання саперів будуть визначені на місці.

"Перш за все вони дістануться до Тбілісі, і там з`ясується, де їх допомога потрібна більше за все. В принципі, вони займатимуться те саме, що роблять в Естонії, тобто шукатимуть і знешкоджуватимуть вибухові пристрої", - сказала прес-секретар Рятувального департаменту Беата Перенс.

Ймовірно, сапери пробудуть в Грузії три тижні.