Дж.Буш оголосить про скорочення американського контингенту в Іраку

Президент США Джордж Буш наступного тижня оголосить про своє рішення щодо рівня подальшої військової присутності США в Іраку. Відповідну заяву Дж.Буш планує зробити у вашингтонському Університеті національної оборони 9 вересня ц.р., повідомила прес-секретар Білого дому Дана Періно.

Як очікується, Дж.Буш дослухається до рекомендацій командування і оголосить про скорочення військового контингенту США в Іраку. Відповідно до планів Пентагону, до початку 2009 р. з Іраку на батьківщину можуть повернутися до 8 тис. військовослужбовців без заміни їх новими силами. Передбачається, що Ірак залишить одна бойова бригада і мінімум один батальйон морських піхотинців, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням Associated Press.

Нині в Іраку розміщено 15 бойових бригад плюс підрозділи забезпечення загальною чисельністю 146 тис. військовослужбовців.

За статистикою, рівень насильства в Іраку скоротився на 80% проти торішнього піку. Натомість не спадає активність бойовиків в Афганістані, і американські командири постійно просять перерозподілу сил на користь афганського фронту.