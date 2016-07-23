Один із стрільців у Мюнхені міг покінчити життя самогубством - ЗМІ
01:02, 23 липня 2016Світ
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Офіційно інформація про самогубство стрілка поки не підтверджена.
Один із зловмисників, які влаштували стрілянину в Мюнхені, імовірно, покінчив з собою, повідомляє газета Bild.
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Однак офіційно ця інформація поки не підтверджена.
Поліція в Мюнхені виявила дев'яте тіло біля місця стрілянини в центрі міста і встановлює його зв'язок з інцидентом.
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