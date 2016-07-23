Влада Баварії оголосила траур після стрільби у Мюнхені

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

На всіх громадських будинках в регіоні будуть приспущені прапори.

Читайте такожОдин із стрільців у Мюнхені міг покінчити життя самогубством - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.

У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.