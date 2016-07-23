Влада Баварії оголосила траур після стрільби у Мюнхені
02:48, 23 липня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер оголосив днем жалоби 23 липня після стрільби в Мюнхені.
REUTERS
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
На всіх громадських будинках в регіоні будуть приспущені прапори.
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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.
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