Стрілянина у Мюнхені: виявлено автомобіль підозрюваного
03:58, 23 липня 2016Світ
1027 0
Поліція Мюнхена виявила автомобіль підозрюваного стрілка.
REUTERS
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на журнал Focus.
Сіру машину середнього класу вже завантажили на евакуатор.
Поліція Мюнхена поки вважає стрілка одинаком.
Також у поліції повідомили, що на поточний момент є інформація принаймні про 21 постраждалого внаслідок стрілянини.
Читайте такожВлада Баварії оголосила траур після стрільби у Мюнхені
Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці. У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter