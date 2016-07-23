Стрілянина у Мюнхені: виявлено автомобіль підозрюваного

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на журнал Focus.

Сіру машину середнього класу вже завантажили на евакуатор.

Поліція Мюнхена поки вважає стрілка одинаком.

Також у поліції повідомили, що на поточний момент є інформація принаймні про 21 постраждалого внаслідок стрілянини.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці. У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.