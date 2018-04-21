Фоторепортаж з місця падіння Ту-154

У результаті падіння Ту-154 "Пулковських авіаліній" за 45 км від Донецька загинули 160 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Ту-154М було побудовано в 1992 році, у свій час експлуатувався в Китаї, налітав 24 тис. 215 годин (при ресурсі в 30 тис.), а після останнього ремонту в 2001 році провів у повітрі 9 тис. годин. Екіпаж був досвідченим – його командир І.КОРОГОДІН провів за штурвалом 9 тис. годин. Причому майже половину цього часу управляв саме Ту-154.