Косовари, турки та грек: стали відомі подробиці про жертв мюнхенського терориста

Як пише The Guardian, за даними поліції, з загиблих дві людини були віком 13 років, троє - 14 років, одна - 17 років, одна - 19 років, ще одна - 20 років. Одній з жертв було 45 років.

6 загиблих були чоловічої статі, 3 - жіночої.

Наголошується, що 27 осіб перебувають у лікарнях Мюнхена через травми, отримані в ході цього нападу.

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З них 10 осіб, у тому числі 13-річний хлопчик, залишаються в критичному стані, тому кількість загиблих може зрости.

Відомо, що троє з загиблих були громадянами Косова, троє - Туреччини, ще один - Греції.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оприлюднив імена загиблих громадян своєї країни - Севда Даг, Джан Лейла і Сельчук Килич.

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У свою чергу, як повідомляють косовські ЗМІ, жертвами-косоварами виявилися Діямант Забрджа (повідомляється також, що йому було не 20, а 21 рік), 14-річна Армеля Сегаші та її подруга Сабіна Суляй, вік якої не вказується.

Повідомляється також, що батько одного з загиблих Наім Забрджа відвідав вранці в суботу місце загибелі сина, принісши з квітами його портрет.