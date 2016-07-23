Мюнхенський стрілок міг "відзначати" 5-річчя діянь Брейвіка: всі подробиці про підозрюваного
Поліція розповіла про підозрюваного у розстрілі людей у торговому центрі "Олімпія у Мюнхені.
Як передає The Telegraph, стрілок був ідентифікований як Алі Сонболі - 18-річний студент іранського походження, що народився і виріс у Мюнхені.
За словами начальника поліції Баварії, батьки нападника були в шоці від події і не могли надати багато інформації.
Зазначається, що Сонболі, який застрелив себе незабаром недалеко від місця злочину, не залишив передсмертної записки.
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У спальні хлопця були знайдені книги по стрільбі, також відомо, що він страждав від депресії.
У поліції також заявили, що є "очевидний зв'язок" між мюнхенським стрілком і норвезьким терористом Андерсом Брейвіком, який відбуває покарання у в'язниці за масовий розстріл людей та вибух в центрі Осло 22 липня 2011 року, в ході якого сумарно загинуло 77 і було поранено понад 150 осіб.
Поліція має версію, що таким чином Сонболі "відзначив" 5-річчя діянь Брейвіка.
При цьому поліція наполягає, що ніякого зв'язку з "темою біженців" злочин в Мюнхені не має, і його мотиви поки не встановлені.
Повідомляється, що Сонболі навмисно заманив своїх жертв на місце злочину, діючи за допомогою зламаної сторінки однієї з користувачок Facebook, представляючись дівчиною на ім'я Селіна Акім. Він нібито обіцяв їм безкоштовну їжу з "МакДональдса".
За характеристиками сусідів хлопця, які наводить The Telegraph, він був небагатослівним, тихим, скромним, але доброзичливим. Незважаючи на те, що був з мусульманської шиїтської сім'ї, хлопець був зовсім не релігійним.
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Відзначається, що жив він зі своїми батьками в 5-поверховому будинку в районі Максфорштад.
Батьки студента - водій таксі і працівниця магазину - приїхали з Ірану і отримали притулок в кінці 1990-х років.
Сонболи мав німецьке, так і іранське громадянство.
Нагадаємо, в результаті розстрілу людей в мюнхенському торговому центрі та біля нього 22 липня загинуло 9 осіб.