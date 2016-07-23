З'явилися нові подробиці про жертв мюнхенського стрілка

Як повідомляє The Telegraph, 14-річні косовські албанки Армеля Сегаші та Сабіна Суляй були близькими подругами з дитинства.

У свою чергу, турок Джан Лейла виявився другом Сабіни.

Джан і ще один 15-річний загиблий Сельчук Килич також знали один одного.

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Нагадаємо, повідомлялося також, що підозрюваний у розстрілі студент іранського походження Алі Сонболі свідомо заманив своїх жертв, діючи в Facebook зі зламаного чужого жіночого акаунту та нібито пообіцявши їм безкоштовну їжу в "МакДональдсі".

Третя жертва, що мала турецьке громадянство - 45-річна Севда Даг, яка прийшла незабаром після закінчення роботи в "МакДональдс", щоб побачитися з друзями. Відомо, що у неї залишилося двоє дітей.

Також в ході стрілянини загинув 18-річний Ґільямо Коллман. Повідомляється, що він був "МакДональдсі", коли Сонболі увійшов всередину, однак спробував втекти через задні двері. Нападник оббіг будинок і застрелив Коллмана в спину.

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Крім того, стало відомо про особу загиблого громадянина Греції. Як повідомляє ряд ЗМІ з посиланням на Daily Telegraph, це 17-річний Хуссейн Дайджик, застрелений двома кулями в спину. Повідомляється, що він загинув, рятуючи свою сестру. Він також був входцем з мусульманської сім'ї.

Міністерство закордонних справ Греції підтвердило загибель свого громадянина.

Нагадаємо, також в ході стрілянини загинув виходець з Косово Діямант Забрджа. Його батько був одним з перших прийшов вранці в неділю на місце трагедії.