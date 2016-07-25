Вибух в Ансбаху: у ресторані спрацював вибуховий пристрій, кількість постраждалих збільшилася (фото)
02:46, 25 липня 2016Світ
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Причиною вибуху в одному з ресторанів німецького Ансбаху був вибуховий пристрій.
Внаслідок вибуху вбито підозрюваного в його організації / NEWS5
Про це заявив мер міста Карда Зайдель, повідомляє Reuters.
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Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн направляється до місця вибуху.
Внаслідок вибуху в ресторані Ансбаху одна людину вбито - підозрюваного в його організації, ще 12 були поранені.
Як повідомляє Nord Bayern, в момент вибуху близько 2,5 тисяч людей розходилися по домівках після концерту, який проходив в рамках триденного музичного фестивалю неподалік.
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