Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував вибух в Ансбаху

Про це повідомляє РБК з посиланням на NordBayern.

В ході прес-конференції прокурор Ансбаху Міхаель Шретбергер повідомив, що чоловік, який підірвав себе у винному барі, виявився громадянином Сирії, який приїхав до Німеччини два роки тому. Рік тому йому було відмовлено в отриманні німецького громадянства, біженцю не дозволили повертатися на батьківщину до закінчення війни і розмістили його в Ансбаху.

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Глава МВС Баварії Йоахім Херрманн повідомив, що сирієць двічі намагався покінчити життя самогубством на території Німеччини, однак незрозуміло, чи хотів він цього разу вбити тільки себе або і відвідувачів ресторану.

Фактом є те, що вибуховий пристрій, який був в рюкзаку у сирійця, міг, за словами Херманна, вбити багато людей. Зокрема вже з'ясувалося, що він був начинений вражаючими елементами у вигляді металевих частин.

Також поки немає даних, чи був сирієць пов'язаний з якимись радикальними угрупованнями, в тому числі і з «Ісламською державою».

Внаслідок вибуху в ресторані крім загиблого сирійця поранення отримали 12 осіб, стан трьох з них оцінюється як важкий.

Відомо, що заклад, у якому стався вибух, знаходився недалеко від місця проведення музичного фестивалю, який відвідало більше двох тисяч людей. У зв'язку з подією концерт був перерваний, а людей почали евакуювати. При цьому в МВС Баварії є інформація, що сирієць намагався проникнути на фестиваль.