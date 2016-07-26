На збройовому заводі в Азербайджані прогримів вибух (фото)

Як передає trend.az, інформацію підтвердили в міністерстві. Внаслідок вибуху на заводі спалахнула пожежа. В даний час на місці події працюють пожежні бригади МНС країни.

В даний час в Ширванську центральну міську лікарню привозять постраждалих, один з яких поміщений в реанімацію.