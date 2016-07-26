На збройовому заводі в Азербайджані прогримів вибух (фото)

15:37, 26 липня 2016
Світ
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На заводі міністерства оборонної промисловості Азербайджану Araz стався потужний вибух.

.trend.az

Як передає trend.az, інформацію підтвердили в міністерстві. Внаслідок вибуху на заводі спалахнула пожежа. В даний час на місці події працюють пожежні бригади МНС країни.

В настоящее время его тушат пожарные /trend.az

В даний час в Ширванську центральну міську лікарню привозять постраждалих, один з яких поміщений в реанімацію.

.trend.az

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