Поліція Берліна вважає, що стрілок у місцевій клініці діяв не з терористичних мотивів

16:11, 26 липня 2016
Світ
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Немає підстав вважати стрілянину в клініці Бенджаміна Франкліна в берлінському Штегліці терористичним актом.

REUTERS

Про це повідомляє поліція Берліна у своєму Twitter.

"Щодо ситуації в клініці Бенджаміна Франкліна в Штегліці - в даний час немає жодних доказів того, що злочин було скоєно з терористичних мотивів", - заявили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, в університетській клініці в одному з районів Берліна вдень 26 липня сталася стрілянина.

При цьому нападник вчинив самогубство, а потерпілий лікар помер у реанімації.

Зазначимо, що це не перший збройний напад в Німеччині за останній тиждень. Більшість з попередніх атак були вчинені вихідцями з мусульманських країн.

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