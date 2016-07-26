Поліція Берліна вважає, що стрілок у місцевій клініці діяв не з терористичних мотивів
16:11, 26 липня 2016Світ
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Немає підстав вважати стрілянину в клініці Бенджаміна Франкліна в берлінському Штегліці терористичним актом.
REUTERS
Про це повідомляє поліція Берліна у своєму Twitter.
"Щодо ситуації в клініці Бенджаміна Франкліна в Штегліці - в даний час немає жодних доказів того, що злочин було скоєно з терористичних мотивів", - заявили в поліції.
Wir haben zum #CBF in #Steglitz derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016
Як повідомляв УНІАН, в університетській клініці в одному з районів Берліна вдень 26 липня сталася стрілянина.
При цьому нападник вчинив самогубство, а потерпілий лікар помер у реанімації.
Зазначимо, що це не перший збройний напад в Німеччині за останній тиждень. Більшість з попередніх атак були вчинені вихідцями з мусульманських країн.
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