Поліція Берліна вважає, що стрілок у місцевій клініці діяв не з терористичних мотивів

Про це повідомляє поліція Берліна у своєму Twitter.

"Щодо ситуації в клініці Бенджаміна Франкліна в Штегліці - в даний час немає жодних доказів того, що злочин було скоєно з терористичних мотивів", - заявили в поліції.

Wir haben zum #CBF in #Steglitz derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2016

Як повідомляв УНІАН, в університетській клініці в одному з районів Берліна вдень 26 липня сталася стрілянина.

При цьому нападник вчинив самогубство, а потерпілий лікар помер у реанімації.

Зазначимо, що це не перший збройний напад в Німеччині за останній тиждень. Більшість з попередніх атак були вчинені вихідцями з мусульманських країн.