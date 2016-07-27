Під час вибуху на заводі Міноборонпрому Азербайджану постраждало 20 людей

Про це повідомляє агентство Trend.az з посиланням на міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

Всі постраждалі доставлені до лікарень з опіками та іншими пораненнями.

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Раніше повідомлялося про 10 постраждалих внаслідок вибуху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заводі Міністерства оборонної промисловості Азербайджану "Araz" стався сильний вибух.

За попередньою версією, вибух стався на складі готової продукції збройового заводу при відвантаженні.