Поліція Баварії спростувала інформацію про вибух у Цирндорфі - знайшли палаючу валізу

Баварська поліція розшукує ймовірних власників виявленого недалеко від офісу Федерального відомства у справах міграції та біженців палаючої валізи, повідомляє DW.

«Ні вибуху, ні потерпілих. Екстрені служби знаходяться на місці. Ніякої небезпеки для оточуючих в даний час немає», - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

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У поліції зазначили, що близько 14.30 за місцевим часом (15.30 за Києвом) приблизно в 100 м від відомства стався вибух та "загоряння валізи на колесах".

У розшук оголошено двох: чорнявий чоловік південного типу зовнішності приблизно 30 років, одягнений у світло-блакитну легку куртку на блискавці і світлі джинси, а також дуже худа чорнява жінка 25 років з зібраним в вузол волоссям, одягнена в чорний пуловер з візерунком із червоно-білих смужок і світлі джинси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в університетській клініці в Берліні.