У Бремені біженець, який втік з психіатричної клініки, погрожував підірвати торговий центр

За даними Reuters, він увірвався в ТЦ з погрозами підірвати будівлю.

Незабаром біженець був затриманий співробітниками поліції.

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За даними правоохоронців, алжирець не мав зв'язків з ІДІЛ.

Разом з цим, зазначається, що затриманий висловлював симпатії стрілку з Мюнхена, який убив дев'ять людей, а також бойовикам ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в університетській клініці в Берліні.