У Бремені біженець, який втік з психіатричної клініки, погрожував підірвати торговий центр
02:53, 28 липня 2016Світ
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У Бремені евакуювали торговий центр після того, як 19-річний алжирець, що втік з психіатричної клініки, вів себе підозріло.
REUTERS
За даними Reuters, він увірвався в ТЦ з погрозами підірвати будівлю.
Незабаром біженець був затриманий співробітниками поліції.
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За даними правоохоронців, алжирець не мав зв'язків з ІДІЛ.
Разом з цим, зазначається, що затриманий висловлював симпатії стрілку з Мюнхена, який убив дев'ять людей, а також бойовикам ІДІЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в університетській клініці в Берліні.
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