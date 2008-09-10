Швеція уявила себе на місці Грузії і перебудовує оборону

Швеція перегляне свою військову доктрину через російсько-грузинський конфлікт, повідомляє AFP з посиланням на шведські ЗМІ.

Інтерв`ю міністра оборони Швеції Стена Тольгфорса (Sten Tolgfors) опубліковане в газеті Svenska Dagbladet daily. "Необхідно переглянути нашу політику безпеки після того, що сталось у Грузії. Потрібний серйозний аналіз", - заявив міністр виданню.

Правоцентристський уряд Швеції раніше оголошував, що доктрина розвитку шведських збройних сил на період з 2010 по 2014 рік буде затверджена до кінця поточного року, причому передбачалося істотне скорочення військового бюджету, зазначає AFP. Тепер повідомляється, що скоригований варіант доктрини буде поданий у лютому-березні 2009 року.

Чисельність армії Швеції, країни з населенням близько дев`яти мільйонів осіб, нині становить лише 30 тисяч професійних військовослужбовців. В останні роки шведський військовий бюджет постійно скорочувався. Не виключено, що в новій доктрині буде передбачене збільшення військових витрат.

За словами міністра, військова політика Швеції нині ведеться неправильно. Замість того, щоб займатися обороною власної країни, шведська армія більше пристосована для участі в міжнародних миротворчих операціях. У результаті, на думку Стена Тольгфорса, обороноздатність країни стрімко погіршується.

В інтерв`ю Svenska Dagbladet daily міністр навів такий приклад: якщо в Швеції оголосити термінову військову мобілізацію, то для призову 10 тисяч солдатів країні знадобиться один рік, для 30 тисяч солдатів, відповідно, три роки.

"Ми побачили, що реально у Грузії для оборони мало військ. А росіяни ввели лише 10 тисяч солдатів і зробили все швидко, - цитує Стена Тольгфорса Лента.ру. - Тому я хочу, щоб у Швеції була армія, здатна не тільки брати участь в зарубіжних операціях, а й обороняти країну", - додав міністр.

Військовий бюджет Швеції на 2008 рік становить 38,6 мільярда крон (5,8 мільярда доларів США). Попередник Стена Тольгфорса на посаді міністра оборона Мікаель Оденберг (Mikael Odenberg) 2007 року подав у відставку на знак протесту проти щорічних скорочень військового бюджету.