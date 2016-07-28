"Карта терору": за 2 роки в Європі в 18 терактах загинули 443 людини - Daily Mail

Британське видання Daily Mail опублікувало карту, на якій зображені вчинені на території Європи в 2014-2016 роках теракти.

Як відзначає видання, в 2014 році в результаті нападу в Брюсселі загинули чотири людини, а вже у 2015 році кількість жертв збройних нападів по всьому континенту збільшилася до 267 осіб. З початку 2016 року в результаті терактів вже померли 172 людини.

Читайте такожНапад на церкву у Франції: "Ісламська держава" взяла відповідальність на себе

При цьому, як видно на карті, за останні два роки більше всього людей в результаті терактів загинули у французькій столиці Парижі – 155, на другому місці в сумному рейтингу турецька Анкара – 102 жертви, на третьому – французька Ніцца з 84 загиблими.

Франція взагалі стала однією з головних жертв терору за останній час – крім Парижа і Ніцци від збройних нападів постраждали міста Маньянвіль (2 загиблих), Руан (1 загиблий) і Ліон (1 загиблий).

Читайте такожПісля кривавого теракту в Ніцці Франція продовжила режим надзвичайного стану ще на півроку

У Туреччині крім Анкари були здійснені атаки в Стамбулі (42 загиблих) та Діярбакирі (4 людини загинули).

Крім того, в Брюсселі за два роки в терактах загинули 39 осіб, а в німецькому Мюнхені в результаті недавньої атаки на торговий центр загинули 9 осіб.

Також за вказаний проміжок часу жертвами терору стали боснійські Сараєво (2 загиблих) і Зворник (1 загиблий) і данський Копенгаген (2 людини).

Як повідомляв УНІАН, вночі у німецькому Бремені біженець, що втік з психіатричної клініки погрожував підірвати торговий центр, проте поліція вчасно встигла його затримати.