У Туреччині закриють казарми і авіабазу, які використовували учасники путчу
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив про намір закрити авіабазу, яка була штабом учасників спроби перевороту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
"Авіабаза Акінджи, яка стала гніздом для зрадників, буде закрита. Вона буде перетворена в місце пам'яті наших мучеників", - підкреслив він.
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Прем'єр також пообіцяв закрити всі військові казарми, звідки танки і вертольоти вилетіли до Стамбулу і Анкари під час спроби перевороту.
"Ми закриваємо всі казарми, звідки виїхали танки і вертольоти в Анкару і Стамбул. Ті, хто направили танки проти народу, не знайдуть їх більше", - додав він.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії.
Група військових у Туреччині заявила, що взяла під контроль країну.
Через кілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.