У Ріо горіло Олімпійське село

В Олімпійському селі ввечері в п'ятницю, 29 липня, сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба Олімпійського комітету Австралії.

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Як повідомили рятувальники, загоряння сталося на підземній парковці, через це дим заполонив сходові клітки будинку. Були евакуйовані близько ста осіб, ніхто не постраждав.

Пожежу ліквідували силами пожежної охорони, членам команд було дозволено повернутися в будівлю приблизно за 30 хвилин. Розслідування триває.