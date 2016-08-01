Туреччина висунула ультиматум ЄС: збереження угоди щодо мігрантів в обмін на безвізовий режим

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише Deutsche Welle.

За його словами, Анкара відмовиться виконувати угоду щодо біженців в тому випадку, якщо Брюссель до жовтня не введе безвізовий режим для турецьких громадян.

Чавушоглу зазначив, що це не загроза, однак якщо не буде полегшення візового режиму, Туреччина "буде змушена дистанціюватися" від угоди щодо біженцям.

Читайте такожТуреччина розкритикувала Німеччину за заборону на трансляцію звернення Ердогана

Міністр зазначив, що турецький уряд чекає від ЄС конкретної дати, коли можуть бути скасовані візи. "Це може бути початок або середина жовтня", - заявив він.

Згідно з підписаною 18 березня 2016 року угодою, всі нелегально прибулі морським шляхом до берегів Греції біженці повинні бути відправлені назад в Туреччину. При цьому за кожного мігранта, який повернувся з Греції в Туреччину, країни ЄС приймуть по одному сирійському біженцю з турецької території. Крім того, Брюссель погодився надати Анкарі 6 млрд євро на потреби біженців.