У Туреччині затримали військових, які атакували готель з Ердоганом

Про це повідомляє РБК з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Затримання бунтівників сталося після повідомлення місцевих жителів, які помітили солдатів.

Напад на готель, де перебував Ердоган, стався в ході спроби військового перевороту в Туреччині. Військові хотіли захопити президента, однак він встиг покинути будівлю за 15 хвилин до нападу.

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За словами підозрюваного в нападі на готель курсантайськової академії в Стамбулі Мехмета Джантаза, заколотники планували взяти Ердогана живим. Затриманий повідомив, що таку мету поставив йому однокурсник по військовій академії капітан Ісмаїл Йігіт. Пізніше Джантазу і ще 13 солдатам повідомили, що наказ про захоплення президента видав начальник Генштабу.

Внаслідок зіткнень при заколоті загинуло понад 240 осіб. По всій країні також були анульовані паспорта 49211 людей. Також були затримані понад 18 тис. осіб, заарештовано 9,6 тис., повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Эфкан Ала.