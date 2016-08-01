У Франції пред'явили звинувачення в тероризмі родичу вбивці священика

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прокуратуру Парижа.

Також повідомляється про затримання ще одного чоловіка, 20-річного Жан-Філіпа Стівена, який потрапив у поле зору слідства, у зв'язку з тим, що в червні разом з Петіджаном відвідував Сирію. Його помістили в камеру попереднього ув'язнення.

Читайте такожУ Франції двом мігрантам пред'явили звинувачення в причетності до теракту

Нагадаємо, що 26 липня на півночі Франції двоє озброєних ножами чоловіків увірвалися в церкву і взяли в заручники 5 осіб. Вони вбили священика і важко поранили ще одного заручника. У ході спецоперації поліція нападників застрелила.

Пізніше ІДІЛ опублікувало відео їх присяги на вірність лідеру бойовиків Абу Бакр аль-Багдаді.