Екіпаж збитого у Сирії російського вертольота загинув - Кремль

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте трагічну новину, що надійшла з Сирії, там розбився наш вертоліт, який був збитий із землі – вертоліт здійснював гуманітарну місію. Ті, хто був у вертольоті, наскільки ми знаємо з інформації, яка надійшла з Міноборони, загинули, загинули героїчно, тому що намагалися відвести машину, щоб мінімізувати жертви на землі», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що в Кремлі «глибоко співчувають всім близьким загиблих військовослужбовців».

Відповідаючи на питання, чи призведе ця атака до посилення російської військової операції, Пєсков сказав, що це питання потрібно адресувати військовим.

Він відзначив, що на даний момент точна кількість загиблих невідома.

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Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.

24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, що катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 було знищено вогнем із території, підконтрольній бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Ночной охотник», два пілоти загинули.

Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11 російських військовослужбовців у Сирії.