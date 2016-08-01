США вперше нанесли авіаудари по позиціях ІД в Лівії
19:53, 01 серпня 2016Світ
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Військові США нанесли авіаудари по позиціях бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" в Лівії.
REUTERS
Як заявили в Пентагоні, раніше з подібним проханням звернулося до американського командування лівійський уряд, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Цілями ударів став лівійський порт Сирт, де зосереджені сили ІД.
Прем'єр-міністр Лівії, виступаючи зі зверненням по національному телебаченню, заявив, що бойовики понесли важкі втрати.
Авіаудари стали першою військовою операцією подібного роду, яку США провели разом з урядом Лівії.
Останнім часом лідери західних країн висловлювали побоювання у зв'язку зі зростаючим впливом джихадистів в Лівії.
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