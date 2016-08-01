Керрі: Росії слід утриматися від наступальних операцій в Сирії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє агентство Reuters.

«Очевидно, зараз вкрай важливо, щоб Росія стримувала і себе, і режим Асада від проведення наступальних операцій, так само, як наш обов'язок полягає в тому, щоб утримати опозицію від участі в таких операціях», — сказав голова Держдепу.

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"Зараз дуже важливі дні, щоб зрозуміти, чи будуть Росія і режим Ассада виконувати зобов'язання" щодо припинення вогню і продовжувати мирні переговори, - зазначив Керрі.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Джон Керрі заявив, що співпрацю Москви і Вашингтона в Сирії може бути повністю розірвано, якщо заяви Кремля про "гуманітарну операцію" в Алеппо виявляться обманом, і там готується штурм.

Нагадаємо, що про доручення президента Росії почати масштабну гуманітарну операцію в Алеппо стало відомо вранці 28 липня.

Раніше у ЗМІ висловлювалися припущення, що РФ під виглядом гуманітарної операції готує штурм Алеппо. У Кремлі їх спростовують.