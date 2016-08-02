У Франції заарештували підозрюваного в причетності до теракту в Ніцці

Про це пише РБК з посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, ним є 36-річний чоловік на ім'я Хамді З. Він був зображений на спільній фотографії з організатором теракту Мухамедом Булелем на тлі вантажівки, на якій терорист врізався в натовп людей на Англійській набережній в Ніцці.

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За версією правоохоронців, затриманий підозрюваний був щонайменше протягом одного року знайомий з Булелем.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 14 липня в Ніцці водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп святкуючих День взяття Бастилії, в результаті чого загинуло 84 людини. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терористичним нападом. 19 липня французька поліція повідомила про упізнання всіх жертв трагедії. Список жертв включає в себе людей з восьми країн. Крім французів там є американці, англійці, українці, швейцарці, німці, поляки, росіяни. Це напад на мирних громадян стало у Франції найкривавішим з листопада 2015 року, коли в Парижі було вбито 130 осіб.