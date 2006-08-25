Іран запропонував Німеччині об`єднатися проти переможців Другої світової війни

Стали відомі нові подробиці листа, який у липні президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад надіслав федеральному канцлерові Німеччини Ангелі Меркель. У розпорядженні газети Los Angeles Times потрапила копія цього документа, в якому іранський лідер закликає Німеччину об`єднатися проти держав-переможниць Другої світової війни і покласти край встановленому ними світовому порядку.

На думку Ахмадінеджада, Німеччина й Іран стали об`єктом тиранення з боку цих держав, які примушують переможені країни відмовитися від своїх законних прав.

Раніше джерело в німецькому уряді, знайоме з листом, схарактеризувало його як "дивний" і "образливий" для Німеччини. За його словами, в листі нічого не йшлося про ядерну програму Ірану. Натомість іранський лідер закликав німців боротися з сіоністами і просив допомоги в розв’язанні палестинської проблеми.

У результаті німецьке керівництво вирішило взагалі не відповідати на послання Ахмадінеджада.

Лента.ру