Президент Ірану закликає західні країни виконувати ядерну угоду
Президент Ірану Хассан Роухані критикує країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном за невиконання всіх зобов’язань.
Під час телезвернення 2 липня Роухані заявив, що нескасування всіх економічних санкцій шкодить економічному зростанню країни, передає Радіо Свобода.
«Якби інша сторона діяла відповідним чином, ми б сьогодні мали кращу економічну ситуацію», – зазначив Хассан Роухані.
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За його словами, Іран міг би експортувати набагато більше нафти після скасування всіх санкцій.
У вівторок речник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що Іран виконує свої зобов’язання щодо ядерної угоди. «Ми виконаємо наші», – додав він.
1 серпня верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї різко розкритикував ядерну угоду, заявивши, що пересічні іранці не отримують вигоди від неї.