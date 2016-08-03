ЗМІ: Бойовики ІДІЛ вирішили пом'якшити свій імідж, використовуючи кошенят

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Muslimpress.

Бойовики опублікували фотографію, на якій один з бойовиків тримає на руках кошеня. У повідомленні говориться, що кошеня саме підбігло до терориста і застрибнув на руки.

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Таким чином, бойовики хочуть скористатися любов'ю користувачів інтернету до кішок, показати, що вони «не такі страшні», і залучити більше прихильників.

Раніше повідомлялося, що бойовики «Ісламської держави» готують нове покоління терористів. За інформацією дослідного центру Quilliam Foundation, в даний час на захоплених бойовиками територіях знаходяться більше 50 дітей з Великобританії і приблизно 31 тис. вагітних жінок.