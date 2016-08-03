Міжнародна коаліція завдала авіаударів по захопленому ІД палацу Саддама Хусейна

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії, передає Lb.ua.

Читайте такожОчолювана США коаліція завдала авіаудару у районі Пальміри

За даними відомства, бойовики перетворили розташований на березі Тигра палац в тренувальний табір для іноземних екстремістів.

Бомбардування була здійснена в понеділок, 1 серпня. Повідомляється, що авіаудар був нанесений спільно з силами міжнародної коаліції. Точної інформації про втрати бойовиків немає.