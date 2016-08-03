Міжнародна коаліція завдала авіаударів по захопленому ІД палацу Саддама Хусейна
17:01, 03 серпня 2016Світ
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Британські ВПС завдали ударів по позиціях бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", які розмістилися в одній з будівель палацового комплексу іракського диктатора Саддама Хусейна.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії, передає Lb.ua.
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За даними відомства, бойовики перетворили розташований на березі Тигра палац в тренувальний табір для іноземних екстремістів.
Бомбардування була здійснена в понеділок, 1 серпня. Повідомляється, що авіаудар був нанесений спільно з силами міжнародної коаліції. Точної інформації про втрати бойовиків немає.
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