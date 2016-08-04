Захоплення заручників у французькій в'язниці: стали відомі вимоги ув'язненого

Про це повідомляє РБК.

У Франції, у в'язниці міста Ле-Ман, один з ув'язнених взяв в заручники іншого ув'язненого і охоронця, повідомляє BFMTV. За інформацією видання, до місця події вже прибув спецназ.

Злочинець утримує заручників з 10:40 ранку (11:40 за Києвом), погрожуючи їм ножем і вимагаючи переведення в іншу в'язницю, уточнює видання.

У префектурі департаменту Сарта підтвердили інформацію про захоплення заручників у в'язниці Ле-Мана, повідомляє L Obs.

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Пізніше Мін'юст Франції опублікував повідомлення, в якому заявив про створення антикризового комітету з приводу того, що сталося, а також про вжиті заходи безпеки: співробітники правопорядку мобілізовані, до в'язниці спрямовані сили екстреного реагування.

В'язниця, місткість якої складає 400 місць, знаходиться на околиці міста. Вона була відкрита в 2009 році і замінила собою старі пенітенціарні установи, які перебували у центрі міста.